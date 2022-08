Augsburg erwartet das "nächste dicke Brett" gegen Mainz 05

Der FC Augsburg will nach dem Überraschungserfolg gegen Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga nachlegen. Die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen hofft im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 auf den zweiten Sieg nacheinander. Seine Augsburger müssten den "unbedingten Willen" zum Nachlegen zeigen, forderte Maaßen. Mainz sei aber das "nächste dicke Brett", das auf seine Mannschaft warte. Die Augsburger hatten vor einer Woche beim 2:1 in Leverkusen verblüfft.

19. August 2022 - 17:43 Uhr | dpa

