Augsburg-Coach stärkt Kritiker Gikiewicz

Der FC Augsburg hat sich explizit hinter Torhüter Rafal Gikiewicz nach dessen Kritik an den eigenen Kollegen gestellt. Der Torhüter hatte seinen Vorderleuten nach dem 0:2 bei Werder Bremen eine zu lockere Herangehensweise an die Situation in der Fußball-Bundesliga vorgeworfen und damit "inhaltlich den Punkt getroffen", sagte Trainer Heiko Herrlich am Dienstag. "Da hat er die volle Unterstützung." Der Coach verglich den Appell seinen Keepers mit Oliver Kahns berühmten "Wir brauchen Eier"-Spruch. "Letztendlich war das, was er gesagt hat, inhaltlich genau das gleiche."

19. Januar 2021 - 15:01 Uhr | dpa

Augsburgs Torwart Rafal Gikiewwicz. © Carmen Jaspersen/dpa