Augsburg 1:1 im Test gegen Saarbrücken – Matsima zu Palace?

Verteidiger Matsima soll vor einem Wechsel vom Bundesligisten FC Augsburg zu Crystal Palace stehen. Seine Noch-Kollegen vom FCA kommen im Test gegen den Drittligisten Saarbrücken nur zu einem 1:1.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison im zweiten Testspiel den zweiten Sieg verpasst. Im Kaufbeurer Parkstadion kam die schwach spielende Elf von Trainer Manuel Baum gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Mert Kömür (84. Minute) sicherte kurz vor Schluss mit einem direkt verwandelten Eckball zumindest ein Unentschieden, nachdem Florian Pick (44.) die Gäste unmittelbar vor der Pause in Führung gebracht hatte.

Matsima fehlt im Testspiel

Beim FCA fehlte Chrislain Matsima, den laut Medienberichten der englische Conference-League-Sieger Crystal Palace verpflichten will. Allerdings hatte Matsima zuletzt auch im Training wegen Adduktoren-Problemen gefehlt, wie Coach Baum erklärte. Noch nicht dabei war auch Mittelstürmer Michael Gregoritsch nach seiner WM-Teilnahme mit Österreich.