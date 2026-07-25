Augsburg 1:1 im Test gegen Saarbrücken – Matsima zu Palace?
Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison im zweiten Testspiel den zweiten Sieg verpasst. Im Kaufbeurer Parkstadion kam die schwach spielende Elf von Trainer Manuel Baum gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Mert Kömür (84. Minute) sicherte kurz vor Schluss mit einem direkt verwandelten Eckball zumindest ein Unentschieden, nachdem Florian Pick (44.) die Gäste unmittelbar vor der Pause in Führung gebracht hatte.
Matsima fehlt im Testspiel
Beim FCA fehlte Chrislain Matsima, den laut Medienberichten der englische Conference-League-Sieger Crystal Palace verpflichten will. Allerdings hatte Matsima zuletzt auch im Training wegen Adduktoren-Problemen gefehlt, wie Coach Baum erklärte. Noch nicht dabei war auch Mittelstürmer Michael Gregoritsch nach seiner WM-Teilnahme mit Österreich.
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