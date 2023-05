Aufstiegsspiele zwischen Unterhaching und Cottbus terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zwischen der SpVgg Unterhaching und Energie Cottbus zeitgenau terminiert. Das Hinspiel findet am Mittwoch, 7. Juni (20.30 Uhr) in Cottbus statt. Das Rückspiel in Unterhaching wird vier Tage später am Sonntag bereits um 13.00 Uhr angepfiffen.

30. Mai 2023 - 17:27 Uhr | dpa

