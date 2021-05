Aufstiegskandidat Greuther Fürth verlängert mit Hauptsponsor

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Haupt- und Trikotsponsor Hofmann Personal verlängert. Das gaben die Franken, die aktuell in der 2. Liga um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga spielen, am Montag bekannt. Der bisherige Kontrakt mit dem Personaldienstleister wäre nach dieser Saison ausgelaufen - die Laufzeit des neuen Vertrages wurde nicht kommuniziert. Hofmann Personal ist seit vier Jahren Hauptsponsor beim "Kleeblatt", im Verein engagiert sich das Unternehmen seit mehr als zwei Jahrzehnten.

10. Mai 2021 - 17:20 Uhr | dpa

