Aufsteiger Ingolstadt holt Mittelfeldspieler Ben Balla

Der FC Ingolstadt hat Mittelfeldspieler Yassin Ben Balla von Eintracht Braunschweig verpflichtet. Der 25 Jahre alte Franzose, dessen Vertrag in Niedersachsen ausläuft, soll das Spiel des FCI nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga mit "Dynamik und Einsatzfreude, aber auch seinen technischen Fähigkeiten bereichern", sagte Manager Malte Metzelder. Die Laufzeit des Vertrages bei den Oberbayern wurde nicht mitgeteilt.

Ingolstadt

Der in Valenciennes geborene Ben Balla spielt seit 2017 in Deutschland. Nach Stationen in Oberhausen und Duisburg bestritt er in der vergangenen Saison für Braunschweig 30 Pflichtspiele - 24 davon in der Startelf.

