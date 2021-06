Aufsteiger Ingolstadt gewinnt Testspiel gegen Eichstätt

Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt hat in seinem ersten Testspiel dieses Sommers einen standesgemäßen Sieg gefeiert.

Buxheim

Die Schanzer schlugen den Regionallisten VfB Eichstätt am Mittwoch mit 4:0 (2:0). In der Partie in Buxheim schossen Justin Butler und Fatih Kaya per Elfmeter vor der Pause sowie Filip Bilbija und Kapitän Stefan Kutschke nach dem Seitenwechsel die Tore.

Am Donnerstag startet das Team von Coach Roberto Pätzold in ein gut einwöchiges Trainingslager nach Südtirol.

© dpa-infocom, dpa:210630-99-210181/2