Aufsteiger Fürth startet in Stuttgart

Neun Jahre nach dem ersten Aufstieg in die Bundesliga betritt die SpVgg Greuther Fürth wieder die große deutsche Fußball-Bühne. Für die junge und unerfahrene Mannschaft von Trainer Stefan Leitl geht es vom ersten Spiel an allein um den Klassenerhalt. "Es wird sehr, sehr schwer, aber wir freuen uns auf die Liga, sind überzeugt von uns und haben Vertrauen in uns", sagte Aufstiegscoach Leitl vor dem kniffligen Auftakt heute (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart. Zum Start 2012/13 musste Fürth noch gegen den FC Bayern antreten und verlor gegen den späteren Triple-Sieger im eigenen Stadion mit 0:3.

14. August 2021 - 09:06 Uhr | dpa

Fußbälle liegen in einem Tor. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild