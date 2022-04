Aufreger-Elfmeter: Referee entschuldigt sich für Fehler

Nach dem Aufreger-Elfmeter von Augsburg hat Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck einen Fehler unmissverständlich eingeräumt. "Einen klaren Treffer sehe ich hier nicht", sagte Jöllenbeck im TV-Sender Sky nach dem 2:1 (1:0) des FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 am Mittwochabend. "Die Bilder geben nicht her, was ich gemacht habe." Jöllenbeck sagte zu der folgenschweren Entscheidung weiter: "Es war falsch, es tut mir wirklich leid." Die Bilder würden für sich sprechen.

06. April 2022 - 21:07 Uhr | dpa

Die Spieler von Mainz diskutieren mit Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (l). © Matthias Balk/dpa