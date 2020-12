Auch Leipzig will Pokalspiel verlegen

Nach dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen will auch Fußball-Bundesligist RB Leipzig sein anstehendes DFB-Pokalspiel ins kommende Jahr verlegen. "Ähnlich wie Leverkusen und Bayern hatten wir eine sehr lange Saison. Da zählen für uns die gleichen Argumente", sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Samstag vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen im TV-Sender Sky. RB muss in der zweiten Runde am 22. Dezember bei Ligarivale FC Augsburg antreten.

12. Dezember 2020 - 15:40 Uhr | dpa

Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild