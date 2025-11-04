Ansah verletzt sich: Einsatz gegen Bayern gefährdet?

Union Berlins Top-Torjäger verlässt mit Kühlverband den Trainingsplatz. Wird er gegen die Bayern fit? Auf ihren Kapitän müssen die Köpenicker sicher verzichten.

Berlin (dpa/bb) – Der 1. FC Union Berlin ist mit einem Schreckmoment in die Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer FC Bayern München gestartet. Zum Ende der Einheit verletzte sich Unions bester Torschütze Ilyas Ansah am rechten Sprunggelenk.

Der U21-Nationalspieler musste behandelt werden. Er machte nach einer Pause weiter, verließ den Platz nach dem Training aber mit einem Kühlverband. Ob sein Einsatz gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister gefährdet ist, ist offen. Definitiv verzichten muss Union gegen die Münchner auf Christopher Trimmel. Der Kapitän hatte gegen den SC Freiburg (0:0) seine fünfte gelbe Karte gesehen

Bis auf die seit geraumer Zeit verletzten Verteidiger Andrik Markgraf (Ermüdungsbruch im Rückenbereich) und Robert Skov (Wadenverletzung) stand Trainer Steffen Baumgart nach dem trainingsfreien Montag der vollständige Kader zur Verfügung.