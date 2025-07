Am Zopf gezerrt: Hendrichs Rote Karte schmerzt Wück

Was ist nur in sie gefahren? Kathrin Hendrichs Platzverweis gegen Frankreich bringt den Bundestrainer in arge Nöte. Gegen Spanien muss er seine ohnehin dünn besetzte Defensive erneut umstellen.

dpa | 20. Juli 2025 - 06:00 Uhr

Klare Rote Karte: Kathrin Hendrich (r) zieht an den Haaren von Griedge Mbock Bathy. © Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa

Basel Kathrin Hendrich schlug die Hände vors Gesicht und schüttelte immer wieder den Kopf. Fassungslos schlich die Innenverteidigerin vom Platz in nach ihrer Roten Karte in der 13. Minute, die allerdings völlig berechtigt war. Die deutsche Fußball-Nationalspielerin hatte Frankreichs Kapitänin Griedge Mbock Bathy am Haarzopf gezogen, der Videobeweis entlarvte die Tätlichkeit. Trotz des Halbfinal-Einzugs könnte die Europameisterschaft für die 33-Jährige vorbei sein. Die Rote Karte schmerze sehr, sagte Bundestrainer Christian Wück auf der Pressekonferenz nach dem packenden 6:5-Sieg im Elfmeterschießen in Basel, ohne näher auf mögliche Gründe für Hendrichs Aussetzer einzugehen. "Ich möchte mich dazu nicht äußern", hatte der 52-Jährige zuvor im ZDF gesagt. "Haare ziehen ist, wie wenn ich jemandem eine scheuern würde", erklärte Fußballexpertin Kathrin Lehmann im ZDF. "Das ist glatt Rot. Und weil sie im Sechzehner drin war, ist es auch ein Elfmeter." Diesen hatte Grace Geyoro zum 1:0 verwandelt, Sjoeke Nüsken glich später per Kopf aus. Voss-Tecklenburg: "Blackout" bei Hendrich Ex-Bundestrainerin Martina-Voss-Tecklenburg teilte Lehmanns Meinung. "Die Regel besagt das so. An den Haaren ziehen, die Intensität, mit Absicht: Rote Karte. Es gibt keine andere Entscheidung", sagte die 57-Jährige beim Schweizer Sender SRF. Hendrich habe einen "Blackout" gehabt. Öffentlich wollte niemand aus dem deutschen Team der erfahrenen Hendrich einen Vorwurf machen. "Sie war natürlich entsprechend emotional, aber einfach glücklich, überglücklich und dankbar, dass wir das Spiel gezogen haben", berichtete Stürmerin Giovanna Hoffmann nach dem Abpfiff: "Ich glaube, für sie war das heute am allerschlimmsten, die ganze Zeit in der Kabine zu sitzen und nur zuschauen zu können." Im Halbfinale gegen Spanien fehlt auch Nüsken gesperrt Im Halbfinale am Mittwoch (21:00 Uhr) in Zürich gegen Spanien muss Wück neben Hendrich auch auf Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken (zweite Gelbe Karte) und möglicherweise auf die verletzt ausgewechselte Außenverteidigerin Sarai Linder verzichten. Die etatmäßige Kapitänin Giulia Gwinn (Innenbandverletzung) fehlt ohnehin. Dafür ist Gwinns nomineller Ersatz - Rechtsverteidigerin Carlotta Wamser - wieder einsatzfähig. Die 21-Jährige hatte im Schweden-Spiel (1:4) Rot wegen Handspiels auf der Torlinie gesehen und deshalb gegen Frankreich gefehlt.