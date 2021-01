Albers schockt 1. FC Nürnberg: Jahn Regensburg gewinnt 1:0

Ein Schock-Treffer von Andreas Albers hat die Sorgen des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga vergrößert. Der dänische Stürmer des SSV Jahn Regensburg erzielte zum Rückrundenstart am Mittwochabend in der 88. Minute das Tor zum 1:0 (0:0) für die Oberpfälzer.

27. Januar 2021 - 22:40 Uhr | dpa

Tim Latteier (hinten) vom 1. FC Nürnberg und Andreas Albers von Jahn Regensburg kämpfen um den Ball. © Daniel Karmann/dpa