Adios! Mit Piqué geht ein weiterer Veteran der großen Barça-Zeit

Mit dem 35-jährigen Gerard Piqué verabschiedet sich ein Veteran der großen Ära des FC Barcelona. Mit Spanien wurde er Welt- und Europameister, bei Barça kam er kaum noch zum Einsatz.

Als Andreas Christensen sich in Minute 84 am Spielfeldrand aufbaute, wurde es emotional. Sein Mannschaftskamerad mit der 3 auf dem Rücken wusste, was die Stunde geschlagen hat: Feierabend, die letzten Momente als Fußball-Profi, die letzten Schritte in diesem Trikot, das er mit kurzer Unterbrechung 25 Jahre getragen hat.

Donnernder Applaus für Piqué

Es kam also Christensen, und es ging ein ganz Großer des FC Barcelona: Gerard Piqué. Der 35-Jährige ging, wie es sich für diesen Anlass gehörte: mit Tränen in den Augen. Sasha und Milan, seine beiden Söhne aus der gescheiterten Ehe mit Pop-Star Shakira, trugen natürlich auch das Barça-Trikot mit der 3 und winkten - wie auch der Papa - ins weite Rund des Camp Nou, das seinen Helden ein letztes Mal mit donnerndem Applaus bedachte.

Überraschende Ankündigung

Unter der Woche hatte der Verteidiger überraschend sein sehr plötzliches Karriereende angekündigt. Zuletzt hatte Piqué im Trikot der Katalanen deutlich weniger Spielzeit bekommen als zu seinen Glanzzeiten, am Samstag allerdings stand er noch mal von Beginn an auf dem Platz. Nach dem Abpfiff verabschiedete sich der langjährige Weltklassespieler voller Pathos von den Fans.

Er braucht eine "Luftveränderung"

"Es ist kein wirklicher Abschied. Ich verlasse den Verein zwar nach 17 Jahren. Mein Großvater hat mich zum Klubmitglied gemacht, ich bin hier geboren, und ich werde auch hier sterben", so Piqué: "Nach einer Beziehung mit viel Liebe und Leidenschaft brauche ich eine Luftveränderung. Aber ich bin sicher, dass ich in Zukunft wieder hier sein werde."

Weltmeister und Europameister

Piqué, in seiner Karriere mit Spanien Welt- und Europameister, hatte sein letztes von 102 Länderspielen (5 Tore) bei der WM 2018 in Russland bestritten. Für den FC Barcelona absolvierte er in 14 Jahren mehr als 600 Profi-Spiele, unter anderem gewann er mit dem Klub dreimal die Champions League.

Der FC Barcelona ist zum Abschied seines Vereins-Idols derweil mit einem glanzlosen Sieg an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Die Katalanen gewannen am Samstagabend gegen UD Almeria 2:0 und legten damit erneut gegen Real Madrid vor.

Historischer Abend

Der Erzrivale kann aber mit einem Sieg am Montag bei Rayo Vallecano wieder ganz oben stehen. Barça-Coach Xavi betonte danach, es sei ein historischer Abend gewesen, wegen Piqué: "Er ist Geschichte, er ist eine Legende, und er hat diese Zuneigung verdient."