Achtelfinale-Einzug: Lob für neuen Coach Weinzierl

Johannes Geis vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg hat die Arbeit des neuen Trainers Markus Weinzierl nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal beim SV Waldhof Mannheim gelobt. "Der Trainer hat uns super eingestellt. Er gibt uns kleine Dinge mit, die wir verbessern können", sagte der Mittelfeldspieler nach dem 1:0 (0:0) beim Drittligisten am Dienstabend.

Weinzierl hatte die Nürnberger nach der Trennung von Robert Klauß übernommen und im zweiten Spiel den dritten Sieg eingefahren. Unter seiner Leitung zogen die Franken zum ersten Mal seit der Saison 2018/19 wieder in das Achtelfinale ein. "Es war ein Ansatzpunkt, mehr Stabilität reinzubekommen. Die Disziplin und Arbeit muss über allem stehen, das habe ich eingefordert. Es ist schön, wenn das dann zum Erfolg führt", sagte der Coach.

In der Offensive erspielte sich der favorisierte "Club" zwar kaum Chancen. Ein Eigentor von Mannheims Gerrit Gohlke sorgte aber für die Entscheidung (63.). "Die defensive Stabilität zeichnet uns aus", unterstrich Torhüter Christian Mathenia. "Wir haben nur eine Chance zugelassen, aber wir müssen dranbleiben." In der Liga trifft der 14. der Tabelle am Samstag auf Hannover 96.