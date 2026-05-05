Abwehrspieler Otto erster Sommer-Neuzugang in Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg spielt auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga. Dafür sichert er sich bereits jetzt die Dienste eines neuen Innenverteidigers.

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat seinen ersten Sommer-Neuzugang bekanntgegeben. Innenverteidiger Fynn Otto wird die Abwehrreihen des fränkischen Fußball-Zweitligisten ab der nächsten Saison verstärken. Der 24-Jährige steht aktuell beim SC Verl in der 3. Liga unter Vertrag. Zu Details des Transfers wie etwa der Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

In Verl avancierte der Verteidiger nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurts Zweitvertretung im Sommer 2024 zum Stammspieler. Vorstand Sport Joti Chatzialexiou sagte in einer Mitteilung des FCN: "Wir haben ihn ausgiebig beobachtet und sind von seinem qualitativen Mehrwert überzeugt. Fynn hat mit dem SC Verl eine sehr gute Saison in der 3. Liga bestritten und wir freuen uns darauf, nun seine Fähigkeiten bei uns in Nürnberg sehen zu können."