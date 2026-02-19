AZ-Plus

Abstiegskampf-Duell: Wolfsburg läuft mit VW-Arbeitern ein

Fußball-Profis mit Einlaufkindern an der Hand: Dieses Ritual beim Betreten des Spielfelds gehört mittlerweile zu jedem Bundesliga-Spieltag. Der VfL Wolfsburg wird das am Samstag etwas verändern.
dpa |
Trainer Daniel Bauer (2.v.l.) steht beim Training neben Co-Trainer Tobias Holm (l).
Trainer Daniel Bauer (2.v.l.) steht beim Training neben Co-Trainer Tobias Holm (l). © Moritz Frankenberg/dpa
Wolfsburg

Vor dem wichtigen Heimspiel gegen den direkten Abstiegskampf-Konkurrenten FC Augsburg hat sich der VfL Wolfsburg eine besondere Aktion ausgedacht. Die Spieler werden am Samstag vor dem Spiel (15.30 Uhr/Sky) in Arbeitsjacken des Volkswagen-Werks ins Stadion einlaufen. Statt der üblichen Einlaufkinder werden dann auch Beschäftigte des Automobilkonzerns an ihrer Seite sein.

Hintergrund ist der Aktionstag "Hand in Hand", mit der der VfL seine Verbundenheit zum Autobauer Volkswagen zeigen will. Die VfL Wolfsburg Fußball GmbH gehört zu 100 Prozent dem VW-Konzern.

Wimmer am Oberschenkel verletzt

Beim Spiel des Tabellen-15. gegen den Elften wird der erkrankte VfL-Trainer Daniel Bauer voraussichtlich wieder an der Seitenlinie stehen. "Da gehe ich ganz fest davon aus", sagte Co-Trainer Tobias Holm, der Bauer bei der Pressekonferenz zu der Partie vertrat.

Die Wolfsburger müssen weiter auf ihren wichtigen Offensivspieler Patrick Wimmer verzichten. Der Österreicher fehlt bis auf weiteres wegen einer muskulären Verletzung im linken Oberschenkel.

