Mit dem Final Four der Nations League geht für den Co-Trainer die Zeit an der Seite des Bundestrainers zu Ende – mit dem Titel in seiner Heimatstadt? Experten trauen ihm eine große Karriere zu.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte um ihn gekämpft – vergeblich. Der Mann ist zu gut. Zu gut für die zweite Reihe, für die Rolle als Assistenzcoach. Auch, wenn es sich dabei um den Job bei der deutschen Nationalelf handelt.

Sandro Wagner hat beim FC Augsburg einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Der erste Cheftrainer-Job in der Bundesliga für den 37-Jährigen, der von 2021 die Profis SpVgg Unterhaching betreute und 2023 aus der Regionalliga Bayern in die Dritte Liga führte. In Augsburg soll Wagner den Fuggerstädtern, die in ihre 15. Bundesligasaison hintereinander (!) gehen, durch seine starke Persönlichkeit und sein selbstbewusstes Auftreten mehr Glanz verleihen und die Mannschaft spielerisch weiterentwickeln. Offensiver, also attraktiver.

FCA als erstes Bundesliga-Abenteuer für Wagner

Einen "aktiveren Fußball" nannte es FCA-Geschäftsführer Michael Ströll und nahm bewusst Druck raus nach dem Coup mit dem Nagelsmann-Vize: "Der Europapokal ist für uns kein Thema als Ziel." Der FCA liege "von den Möglichkeiten her wohl zwischen Rang zehn und 13". Trotz des Wagner-Effekts? Ströll betonte in der "Augsburger Allgemeinen", dass man merke, dass Wagner, "am liebsten sofort loslegen würde".

Michael Ströll vom FC Augsburg: "Der Europapokal ist für uns kein Thema als Ziel." © Harry Langer/dpa

Vorher aber hat der gebürtige Münchner, der als Kind seine ersten Schritte im Fußball bereits als Dreijähriger beim FC Hertha München in Sendling machte, noch einen Job zu erfüllen. Mit Nagelsmann. Es werden, so die Hoffnung des DFB: Die letzten Wagner-Festspiele. Zwei Partien mit der Nationalelf, die zum Titel in der Nations League führen sollen.

Letzter Auftritt beim DFB: Nations League als Abschiedsbühne

Spiel eins, das Halbfinale, am Mittwoch (21 Uhr, ZDF & DAZN) gegen Portugal. In der Allianz Arena, Wagners ehemaliger Spielstätte als Bayern-Profi. Für seinen Herzensverein, zu dem er als Achtjähriger in die Jugend kam, machte der Stürmer 38 Pflichtspiele, erzielte elf Tore. Zunächst als Jungspund in der Saison 2007/08 und mit der Erfahrung von zig Stationen (Duisburg, Bremen, Kaiserslautern. Hertha BSC, Darmstadt und Hoffenheim) nach seiner Rückkehr in den Spielzeiten 2017 bis 2019.

Unter mehr als 20 Trainern durfte Wagner arbeiten und lernen, darunter Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, Niko Kovac, Thomas Schaaf und Nagelsmann (in Hoffenheim). Schon Zeit seiner Karriere machte er sich Notizen, stellte Fragen, saugte alles auf. Das klare Ziel: Cheftrainer in der Bundesliga. Haken dran.

Der FC Augsburg ist die Station, auf der er sich beweisen kann. Im Erfolgsfall könnte der FCA ein Sprungbrett sein. "Locker, ehrlich und offen heraus", so beschreibt Wagner sich und seinen Arbeitsstil.

Neuer Co-Trainer beim DFB: Hübner rückt nach

Nagelsmann setzte bei seiner Amtsübernahme als Nachfolger von Hansi Flick im September 2023 auf Wagner, der bereits ab Sommer jenes Jahres als Co-Trainer von Hannes Wolf bei der U20-Nationalelf gearbeitet hatte. Nun bedauert der Chef den Weggang seines zweiten Assistenten neben Benjamin Glück (39) aus Erding.

Benjamin Hübner arbeitet künftig Bundestrainer Julian Nagelsmann zu. © Uwe Anspach/dpa

Sein Trainerteam brauche "genau so einen Typen. Einen, der mitzieht, vorangeht und die Spieler kennt", meinte Nagelsmann über Wagner. Ersetzt wird er ab 1. Juli vom früheren Hoffenheim-Profi Benjamin Hübner (35), noch ein Ex-Spieler von Nagelsmann.

Hohe Wertschätzung für Wagner

Derweil wird Wagners Weg von Komplimenten gepflastert. "Man kann dem FCA nur gratulieren", sagte Hachings Präsident Manfred Schwabl zu Sky und fügte hinzu: "Sandro hört sich andere Meinungen an, behandelt alle gleich. Er hat die Gruppe komplett im Griff und im Blick. Solche Attribute sind für mich wichtiger als Taktik."

Für Sky-Experte Didi Hamann hat Wagner "das Potenzial, dass er in zwei, drei, vier Jahren einer unserer besten Trainer sein kann oder sein wird".

Die Spieler schätzen die klare Spielphilosophie sowie die Nahbarkeit und Offenheit von Mister Vollbart Wagner, Vater von vier Kindern. Seine Familie hat ihren Lebensmittelpunkt immer noch in Unterhaching, sein Sohn kickt bei der Jugend der SpVgg. Für den Job beim FCA will Wagner Senior eine Wohnung in Augsburg beziehen.