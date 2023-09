4:0 gegen Häcken: Bayer zaubert auch in der Europa League

Nach dem Halbfinal-Einzug in der Vorsaison will Bayer Leverkusen in der Europa League wieder für Furore sorgen. Der Start ist mit einem ungefährdeten Sieg gegen den schwedischen Meister gelungen.

21. September 2023 - 20:41 Uhr | Holger Schmidt, dpa

Bayer 04 Leverkusen fuhr gegen den schwedischen Meister BK Häcken drei Punkte ein. © Marius Becker/dpa