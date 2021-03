2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg in Düsseldorf gefordert

Der 1. FC Nürnberg will am heutigen Sonntag bei Fortuna Düsseldorf seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen. Zuletzt hatten die Franken vier Punkte in zwei Partien geholt und dabei kein Gegentor kassiert. Bei der Fortuna erwartet den "Club" eine "richtig große Herausforderung, da wartet schon ein Brett auf uns", prognostizierte Trainer Robert Klauß. Er muss auf den gesperrten Kapitän Enrico Valentini verzichten, der von Oliver Sorg in der Abwehr ersetzt wird. Fabian Nürnberger kehrt dagegen nach seiner Gelb-Sperre in das Team zurück.

07. März 2021 - 09:09 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Robert Klauß reagiert. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild