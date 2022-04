1:1 in Regensburg: Ingolstadt vor Abstieg aus der 2. Liga

Der SSV Jahn Regensburg hat dem FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga wohl auch die letzte minimale Hoffnung im Abstiegskampf genommen. Angreifer Andreas Albers sicherte dem Jahn am Freitagabend vor 12.089 Zuschauern im Jahnstadion beim 1:1 (0:1) mit seinem Treffer in der 56. Minute einen Zähler. Die Oberpfälzer verpassten aber die mit einem Heimsieg anvisierte 40-Punkte-Marke.

08. April 2022 - 20:43 Uhr | dpa

David Otto von Regensburg (M) und Visar Musliu (r) von Ingolstadt kämpfen um den Ball. © Armin Weigel/dpa