1:0 gegen Rostock: Nürnberg mit Joker-Tor und Platz zwei

Nach einem Joker-Tor von Youngster Eric Shuranov ist der 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorerst auf einen Aufstiegsplatz gesprungen. Beim mühsamen 1:0 (0:0)-Zittersieg gegen Aufsteiger Hansa Rostock hatte "Club"-Coach Robert Klauß am Freitagabend ein glückliches Händchen. Er wechselte in der 57. Minute den 19 Jahre alten Shuranov und Zweitliga-Debütant Lukas Schleimer als neues Sturmduo ein. Nur zwei Minuten später passte Schleimer nach einem schnellen Angriff von der rechten Seite präzise nach innen auf Shuranov, der aus kurzer Distanz mit einem Flachschuss traf.

17. September 2021 - 20:50 Uhr | dpa

Der Nürnberger Erik Shuranov (r) jubelt mit seinen Kollegen über seinen Treffer zum 1:0. © Daniel Karmann/dpa