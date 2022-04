1. FC Nürnberg will sich gegen Darmstadt Sieg "krallen"

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg möchte mit einem Heimsieg gegen den SV Darmstadt 98 in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen bleiben. "Gegen eine Mannschaft in unmittelbarer Nähe juckt es. Da gibt es immer eine gewisse Brisanz. Wir wollen uns die drei Punkte krallen", sagte "Club"-Trainer Robert Klauß vor dem Spiel am Samstag (20.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten.

07. April 2022 - 14:16 Uhr | dpa

Nürnberg Die Nürnberger belegen vor dem 29. Spieltag Rang fünf - fünf Zähler hinter dem Relegationsplatz. In Darmstadt kommt das mit bislang 56 Toren offensivstärkste Zweitliga-Team. "Sie haben viel Qualität und körperliche Wucht. Wir müssen wach sein und jeden Moment verteidigen, als wäre es der wichtigste im Spiel", sagte Klauß. Beim 1:3 zuletzt in Heidenheim war der Coach mit der Defensivarbeit seiner Mannschaft unzufrieden. Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger wird dem "Club" am Samstag Gelb-gesperrt fehlen. Stürmer Erik Shuranov hingegen habe seinen Magen-Darm-Infekt, der ihn Anfang der Woche ausgebremst hatte, überwunden.