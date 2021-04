1. FC Nürnberg von Würzburgs Auswärtscoup nicht überrascht

Der jüngste Auswärtserfolg der Würzburger Kickers hat den 1. FC Nürnberg nicht verblüfft. "In der Liga ist es so eng beisammen, mich überraschen da Ergebnisse nicht mehr", sagte Trainer Robert Klauß vor dem Gastspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen das Schlusslicht am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

09. April 2021 - 15:31 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Robert Klauß gestikuliert am Spielfeldrand. © Daniel Karmann/dpa/archivbild