1. FC Nürnberg verpflichtet Linksverteidiger Ceresoli

Von Italien an den Valznerweiher: Andrea Ceresoli soll in Nürnberg eine Alternative für die linke Abwehrseite werden.

Kurz vor dem Saisonstart hat Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg den italienischen Verteidiger Andrea Ceresoli verpflichtet. Der 23-Jährige kommt von Atalanta Bergamo und soll die linke Abwehrseite verstärken. In der vergangenen Spielzeit war der frühere Junioren-Nationalspieler Italiens an den Drittligisten Benevento Calcio ausgeliehen.

"Er hat in der Jugend als Innenverteidiger begonnen, zuletzt aber fast ausschließlich auf der Position des linken Außenverteidigers gespielt. Genau dort sehen wir ihn auch", sagte Nürnbergs Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou. Über die Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben.

Die Zweitliga-Saison beginnt für den Club am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden.