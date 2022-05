1. FC Nürnberg verlängert Vertrag mit Handwerker

Der 1. FC Nürnberg hat den auslaufenden Vertrag mit Linksverteidiger Tim Handwerker verlängert. Der 23-Jährige habe "einen langfristigen Vertrag abgeschlossen", teilte der "Club" am Mittwoch mit. Handwerker hat beim Fußball-Zweitligisten in dieser Spielzeit in bisher jedem Ligaspiel in der Startelf gestanden. "Tims Leistungskurve hat wie die vom Rest der Mannschaft gerade in den letzten Monaten stetig nach oben gezeigt", sagte Sportvorstand Dieter Hecking.

11. Mai 2022 - 12:34 Uhr | dpa

Bremens Felix Agu (l) und Nürnbergs Tim Handwerker kämpfen um den Ball. © Frank Molter/dpa/Archivbild