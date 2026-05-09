1. FC Nürnberg verabschiedet acht Profis vor Schalke-Spiel

In Nürnberg stehen schon vor dem Saisonende zahlreiche Abgänge fest. Sportvorstand Chatzialexiou überreicht Geschenke an acht Spieler, die den Verein verlassen.

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Der vom FC Augsburg ausgeliehene Außenverteidiger Henri Koudossou zählte auch zu den verabschiedeten FCN-Profis. (Archivbild)

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat vor dem letzten Heimspiel in dieser Saison gegen Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 insgesamt acht Fußball-Profis offiziell verabschiedet. Berkay Yilmaz, Rabby Nzingoula, Danilo Soares, Henri Koudossou, Tom Baack, Tarek Buchmann, Eryk Grzywacz und der nicht anwesende Benjamin Goller verlassen den Zweitligisten.

Sportvorstand Joti Chatzialexiou bedankte sich mit einem Geschenk bei den Akteuren, die von den Fans mit Beifall bedacht wurden.