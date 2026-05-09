1. FC Nürnberg verabschiedet acht Profis vor Schalke-Spiel
Der 1. FC Nürnberg hat vor dem letzten Heimspiel in dieser Saison gegen Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 insgesamt acht Fußball-Profis offiziell verabschiedet. Berkay Yilmaz, Rabby Nzingoula, Danilo Soares, Henri Koudossou, Tom Baack, Tarek Buchmann, Eryk Grzywacz und der nicht anwesende Benjamin Goller verlassen den Zweitligisten.
Sportvorstand Joti Chatzialexiou bedankte sich mit einem Geschenk bei den Akteuren, die von den Fans mit Beifall bedacht wurden.
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