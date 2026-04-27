1. FC Nürnberg trennt sich von Frauen-Trainer Oostendorp

Mit Trainer Thomas Oostendorp schafft die Mannschaft des 1. FC Nürnberg den direkten Wiederaufstieg in die Frauen-Bundesliga. Nun droht der erneute Abstieg. Der Club reagiert.

München

Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg gehen ohne Trainer Thomas Oostendorp in die Bundesliga-Schlussphase. Der 33-Jährige wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die sportliche Entwicklung in der Rückrunde sei der Grund für die Entscheidung gewesen, schrieb der FCN in seiner Mitteilung. Aus zehn Partien der Rückserie holte das Team nur vier Punkte.

Die Nachfolge übernimmt die 27-jährige Isabell Bauer. Als Ex-Spielerin und bisherige Co-Trainerin Oostendorps mit dem Schwerpunkt Analyse ist sie schon lange im Verein tätig.

Der Niederländer Oostendorp kam im Sommer 2023 nach Nürnberg. Zuvor war er in verschiedenen Trainerpositionen beim niederländischen Fußballverband tätig. In der vergangenen Saison führte er die Nürnbergerinnen zurück in die Bundesliga. Aktuell steht die Mannschaft auf Rang elf. Bei drei verbleibenden Spieltagen haben die Nürnbergerinnen vier Punkte Abstand zum ersten Abstiegsrang 13.