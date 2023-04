1. FC Nürnberg sucht mentale Frische: "Beine kein Problem"

Der 1. FC Nürnberg arbeitet in der kurzen Zeit zwischen Pokal-Aus und nächster Kraftprobe in der 2. Fußball-Bundesliga vor allem an seiner mentalen Frische.

07. April 2023 - 12:05 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Dieter Hecking lächelt vor Spielbeginn. © Daniel Löb/dpa