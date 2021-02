1. FC Nürnberg mit zu vielen Patzern: 1:2 gegen FC St. Pauli

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert. Eine Woche nach der erhofften Trendwende mit dem 2:1 beim SV Darmstadt unterlagen die Franken dem FC St. Pauli am Sonntag völlig verdient mit 1:2 (0:1). Gegen die rasant umschaltenden Hamburger war der in der Defensive verunsicherte "Club" lange überfordert. Erst in der Schlussphase fassten die Hausherren Mut.

14. Februar 2021 - 15:40 Uhr | dpa

Rodrigo Zalazar vom FC St. Pauli und der Nürnberger Tom Krauß (l-r.) in Aktion. © Daniel Karmann/dpa