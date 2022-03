1. FC Nürnberg mit Überraschung: "Keiner auf dem Zettel"

Sportdirektor Olaf Rebbe vom 1. FC Nürnberg traut den Franken die Rolle der Überraschungsmannschaft im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zu. "Der Druck liegt eher bei den anderen Mannschaften, die mit wesentlich mehr Budget, mit wesentlich mehr Erwartungshaltung und anderen Planungen in die erste Liga aufsteigen müssen. Unser Vorteil ist ein bisschen, dass uns keiner auf dem Zettel hat und schaut, was der "Club" eigentlich macht", sagte Rebbe in einem Vereins-Interview.

27. März 2022 - 13:21 Uhr | dpa