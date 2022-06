1. FC Nürnberg leiht Angreifer Besong an Erzgebirge Aue aus

Der 1. FC Nürnberg verleiht Mittelstürmer Paul-Philipp Besong in der kommenden Saison an Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue. Den temporären Wechsel des 21-Jährigen gab der fränkische Verein aus der 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag bekannt. Am vergangenen Wochenende hatten die Nürnberger bereits den Abgang von Verteidiger Linus Rosenlöcher an die Sachsen verkündet.

07. Juni 2022 - 18:10 Uhr | dpa

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild