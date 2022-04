1. FC Nürnberg kooperiert mit Metalist Charkiw

Der 1. FC Nürnberg arbeitet künftig mit dem ukrainischen Erstligisten Metalist Charkiw zusammen.

Nürnberg

Wie der fränkische Zweitligist am Freitag mitteilte, wollen sich beide Vereine sportlich, kulturell und sozial austauschen. Charkiw ist Partnerstadt Nürnbergs.

"Wir stehen seit Kriegsbeginn in engem Austausch mit Verantwortlichen von FK Metalist 1925 Charkiw", erklärte der Nürnberger Finanzvorstand Niels Rossow. "Die Kooperation zielt nicht nur darauf ab, in Kriegszeiten an der Seite des Vereins zu stehen, sondern durch erste konkrete Kooperationsinhalte schnell und pragmatisch Hilfe zu leisten."