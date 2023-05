1. FC Nürnberg kann sich mit Sieg gegen Rostock retten

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg kann am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Hansa Rostock den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga vorzeitig perfekt machen. Bei einem Erfolg könnten die noch abstiegsbedrohten Franken auch nicht mehr auf den Relegationsplatz abrutschen. Der "Club" hat einen Punkt Vorsprung auf den 16. Platz, den Arminia Bielefeld belegt. Die Ostwestfalen waren am Samstag in ihrem vorletzten Saisonspiel gegen den SC Paderborn nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Sollten die Nürnberger ihr letztes Saison-Heimspiel nicht gewinnen, müssten sie bis zum letzten Spieltag zittern.