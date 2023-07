1. FC Nürnberg gibt Duah an bulgarischen Meister ab

Stürmer Kwadwo Duah verlässt den 1. FC Nürnberg und wechselt zum bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad. "Dieser Transfer war im Vorfeld für uns eine Abwägung zwischen sportlichen und wirtschaftlichen Aspekten. Es ist kein Geheimnis, dass dem 1. FC Nürnberg Transfererlöse aktuell gut zu Gesicht stehen", sagte der Sportvorstand des fränkischen Fußball-Zweitligisten, Dieter Hecking, am Mittwoch. Medienberichten zufolge kassieren die Nürnberger für Duah eine Summe im niedrigen einstelligen Millionenbereich.

Duah (26) war erst im Sommer vergangenen Jahres zum FCN gewechselt. In 33 Liga-Spielen für den "Club" traf der gebürtige Londoner elfmal und legte einen Treffer auf. "Auch, wenn es sportlich nicht so lief, wie wir alle wollten, habe ich mich in Nürnberg sehr wohlgefühlt. Ich werde immer wieder gern an den Valze, in das Stadion und in die Stadt kommen. Für mich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt in einem Verein, der internationale Ziele hat. Darauf freue ich mich", sagte Duah.