1. FC Nürnberg gewinnt Testspiel gegen Zwickau

Der 1. FC Nürnberg hat im ersten Testspiel der Vorbereitung einen klaren Sieg gefeiert. Der Fußball-Zweitligist setzte sich am Samstag gegen den FSV Zwickau aus der 3. Liga mit 5:1 (1:1) durch. Der 19 Jahre alte Stürmer Tim Sausen aus dem Nachwuchs des "Clubs" erzielte dabei einen Doppelpack (64./69. Minute). Dennis Borkowski (21.), ein Eigentor der Zwickauer durch Adam Susac (82.) und Erik Schuranow per Handelfmeter (86.) sorgten für die weiteren Tore des FCN. Dustin Wilms hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste zum 1:1 markiert (22.). "Club"-Trainer Robert Klauß verzichtete nach einer Trainingswoche noch auf etliche Profis.

Nürnberg

Gar nicht mehr dabei ist indes Fabian Schleusener, der Retter aus der Abstiegsrelegation von 2020. Der 29 Jahre alte Stürmer wechselt zum Karlsruher SC, wie am Freitagabend offiziell wurde. Schleusener hatte vor gut einem Jahr im Rückspiel der Relegation gegen Ingolstadt in der Nachspielzeit das Tor zum 1:3 geschossen, das die Nürnberger nach dem 2:0 im Hinspiel vor dem Absturz in die 3. Liga bewahrte.

