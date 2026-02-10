AZ-Plus

1. FC Nürnberg drei Spiele ohne Lubach

Der 1. FC Nürnberg muss in der 2. Fußball-Bundesliga sein Team umbauen. Ein Mittelfeldspieler ist für drei Spiele gesperrt.
Fehlt dem 1. FC Nürnberg drei Spiele gesperrt: Rafael Lubach. (Archivbild)
Nürnberg

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss drei Partien auf Mittelfeldspieler Rafael Lubach verzichten. Der 21 Jahre alte Profi wurde laut Vereinsmitteilung vom Deutschen Fußball-Bund wegen rohen Spiels mit dieser Sperre bestraft.

Lubach war beim 1:2 in Paderborn des Feldes verwiesen worden. Lubach verpasst damit das Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Freitag sowie die Auswärtsspiele beim VfL Bochum (20. Februar) und bei Hertha BSC (1. März).

