1. FC Nürnberg drei Spiele ohne Lubach
Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss drei Partien auf Mittelfeldspieler Rafael Lubach verzichten. Der 21 Jahre alte Profi wurde laut Vereinsmitteilung vom Deutschen Fußball-Bund wegen rohen Spiels mit dieser Sperre bestraft.
Lubach war beim 1:2 in Paderborn des Feldes verwiesen worden. Lubach verpasst damit das Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Freitag sowie die Auswärtsspiele beim VfL Bochum (20. Februar) und bei Hertha BSC (1. März).
