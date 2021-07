1. FC Nürnberg beim Schäffler-Comeback mit Testspiel-Sieg

Bei der Rückkehr von Stürmer Manuel Schäffler hat Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg einen Testspielsieg gefeiert. Die Franken besiegten am Samstag den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck mit 3:1 (3:0). Tom Krauß, Dennis Borkowski und Erik Schuranow erfreuten den "Club" bei den Treffern. Schäffler, der die vergangene Saison wegen einer Knieverletzung vorzeitig hatte beenden müssen, durfte die letzte halbe Stunde mitwirken

Innsbruck

Das Testspiel war Zwischenstation auf dem Weg in das Trainingslager nach Südtirol. Bis auf Stürmer Pascal Köpke, der nach einem Kreuzbandriss seine Reha in Franken fortsetzt, sind alle Profis in Natz-Schabs dabei. Insgesamt hat Trainer Robert Klauß dort 28 Spieler zur Verfügung.

© dpa-infocom, dpa:210703-99-247581/2