0:2 beim BVB: Augsburg-Coach Baum hat Redebedarf

0:2 kann man als FC Augsburg mal in Dortmund verlieren. Mit der Art und Weise ist Trainer Manuel Baum aber überhaupt nicht einverstanden.

Dortmund

Augsburgs Trainer Manuel Baum hat seine Mannschaft nach dem 0:2 bei Borussia Dortmund deutlich kritisiert. "Wir sind heute sehr enttäuscht - sowohl über das Ergebnis als auch über die Leistung, die wir auf den Platz gebracht haben", sagte der 46-Jährige. "Egal, wer bei uns heute auf dem Platz stand: Wir sind überhaupt nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen."

Baum kündigte an: "Das werden wir in den nächsten Tagen nochmal aufarbeiten, ob es vielleicht daran lag, dass wir bisher gegen die Schwergewichte der Bundesliga richtig gute Spiele abgeliefert haben und wir vielleicht heute gedacht haben, das wird schon wieder so kommen. Da werden wir nochmal drüber sprechen, weil mit der Leistung ist es natürlich schwierig, Punkte zu holen."

Augsburg war gegen den BVB klar unterlegen und hätte angesichts zahlreicher ungenutzter Dortmunder Chancen noch deutlich höher verlieren können. Mit 31 Punkten liegt der FCA im Tabellenmittelfeld. Die Augsburger sind die Einzigen, die Spitzenreiter FC Bayern München in dieser Saison in der Bundesliga bisher besiegt haben.