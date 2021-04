0:1 in Bielefeld: Vierter Schalke-Abstieg perfekt

Der FC Schalke 04 steigt aus der Bundesliga ab. Die Niederlage in Bielefeld besiegelt, was kaum mehr zu vermeiden war. Der FC Bayern steht vor seinem neunten Titel in Serie nach dem Sieg gegen Leverkusen.

20. April 2021 - 22:53 Uhr | dpa

Nach der Niederlage in Bielefeld ist der Schalker Abstieg aus dem Fußball-Oberhaus perfekt. © Friso Gentsch/dpa Pool/dpa