Fußball-Profi Baack verlässt Regensburg und geht nach Verl

Tom Baack verlässt den Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg endgültig. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zum Drittligisten SC Verl, für den er in der vergangenen Saison auf Leihbasis gespielt hatte. Das teilte der Jahn am Donnerstag mit. Demnach hatte der Spieler "den Wunsch geäußert, sich verändern zu wollen, weil er sich garantierte Spielzeit wünscht", wie Jahn-Geschäftsführer Roger Stilz in der Vereinsmitteilung äußerte.

16. Juni 2022 - 20:47 Uhr | dpa

Tom Baack bei einem Fototermin von SSV Jahn Regensburg für die Saison 2019/20. © Armin Weigel/dpa/Archivbild

Regensburg Baack war 2019 vom VfL Bochum nach Regensburg gekommen. Über die Wechselmodalitäten ist laut Jahn Stillschweigen vereinbart worden.