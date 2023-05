Fürth vor Klassenerhalt? "Verzwickte Situation"

Die SpVgg Greuther Fürth kann mit einem Sieg am 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den Klassenerhalt perfekt machen. Doch Trainer Alexander Zorniger will sich vor dem Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld am Freitag (18.30 Uhr/Sky) nicht mit Rechenspielen befassen. "Da musst du ja zwei Tage nur dransitzen und jede mögliche Konstellation mal durchrechnen. Ich bin leider nicht clever genug, irgendwas mit Mathe gemacht zu haben", sagte er am Donnerstag. Es sei eine "verzwickte mathematische Situation", befand der Fürther Coach.

04. Mai 2023 - 14:48 Uhr | dpa

Alexander Zorniger vor dem Spiel. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild