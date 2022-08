Fürth gegen KSC unter Druck: Jungs bestärken und "liefern"

Die SpVgg Greuther Fürth will nach dem verpatzten Saisonstart das Vertrauen in die eigene Stärke wiederfinden. "Es geht darum, die Jungs zu bestärken, dass wir Fußballspielen können. Es geht darum, zu verinnerlichen, dass wir gegen jeden Gegner gut spielen können", sagte Trainer Marc Schneider (42) vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den Tabellenletzten Karlsruher SC am Freitag (18.30 Uhr).

04. August 2022 - 14:21 Uhr | dpa

Der Fürther Trainer Marc Schneider steht am Spielfeldrand. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild