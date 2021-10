Früherer NBA-Star Nowitzki wurde als Jugendlicher gehänselt

Der frühere Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ist als Jugendlicher gehänselt worden. "Es war keine einfache Zeit, aber man versucht durchzukommen", sagte der 43-jährige Würzburger am Donnerstagabend bei der Vortragsreihe "Menschen in Europa" der "Passauer Neuen Presse". Das Hänseln habe ihn auch "ein bisschen zum Basketball getrieben", wo er unter Gleichgroßen sein konnte. Nowitzki war nach eigener Einschätzung als Teenager ein "Spreißel"; Mitschüler hätten ihn als "Skeletor" bezeichnet, weil seine Knochen so hervorgestanden hätten.

14. Oktober 2021 - 20:09 Uhr | dpa

Dirk Nowitzki, Basketballstar, spricht. © Armin Weigel/dpa