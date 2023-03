Freestyle-Snowboarderin Morgan WM-Sechste im Big Air

Die deutsche Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan hat ihre erste WM-Medaille verpasst, im georgischen Bakuriani aber ihr bestes Ergebnis bei einem Großereignis geschafft. Nach einem Sturz im zweiten von drei Versuchen musste sich die 21-jährige Oberbayerin im Big Air am Samstag mit Platz sechs begnügen. Gold ging an die Österreicherin Anna Gasser. "So schlimm ist es nicht, aber Podium wäre schon schön gewesen", sagte Morgan, die sich nach guten Trainingsleistungen etwas mehr erhofft hatte.

04. März 2023 - 11:13 Uhr | dpa

Annika Morgan aus Deutschland in Aktion. © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Bakuriani In der Disziplin Big Air fahren die Freeskier über einen sogenannten Kicker - eine aus Schnee geformte Schanze. Dabei werden die Athleten für ihre Tricks und eine saubere Landung mit bis zu 100 Punkten pro Sprung bewertet.