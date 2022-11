Frauenfußball-Premiere im Max-Morlock-Stadion: Extrem stolz

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte werden die "Club"-Frauen ein Spiel im Max-Morlock-Stadion austragen. Zweitligist 1. FC Nürnberg trifft am Sonntag (14 Uhr) im Achtelfinale des DFB-Pokals als krasser Außenseiter auf den deutschen Fußball-Meister VfL Wolfsburg. Die Nürnberger erwarten rund 16.000 Zuschauer. "Es zeigt, was wir mittlerweile für eine Strahlkraft haben. Es macht uns extrem stolz", sagte Spielführerin Lea Paulick vor der Partie.

17. November 2022 - 16:10 Uhr | dpa

Blick in das Stadion vor dem Spiel. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild