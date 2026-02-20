AZ-Plus
Franziska Preuß beendet Biathlon-Karriere nach Olympia sofort

Der Massenstart bei den Olympischen Winterspielen ist das letzte Rennen in der langen Biathlon-Laufbahn von Franziska Preuß. Danach ist für die Weltmeisterin mit der aktiven Karriere Schluss.
AZ/dpa |
Franziska Preuß wird nach den Olympischen Spielen nicht mehr im Weltcup starten.
Franziska Preuß wird nach den Olympischen Spielen nicht mehr im Weltcup starten. © Hendrik Schmidt/dpa

Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß wird ihre Karriere nach den Olympischen Winterspielen sofort beenden und nicht mehr in den Weltcup zurückkehren. Die 31-Jährige aus Ruhpolding tritt damit letztmals am Samstag (14.15 Uhr) im Massenstart in Antholz an. Bereits kurz vor Olympia hatte sie angekündigt, am Saisonende aufzuhören. Nun zieht sie diesen Schritt noch etwas nach vorn. Die verbleibenden Weltcup-Stationen in Estland, Finnland und Norwegen finden damit bereits ohne Deutschlands Sportlerin des Jahres statt.

"Ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute auf meine Karriere zurückblicke, dann fühlt sich das einfach nur unglaublich an. Als ich damals mit Biathlon angefangen habe, hätte ich mir vieles von dem, was ich erleben und erreichen durfte, wirklich nicht erträumt", sagte Preuß: "Es war eine wahnsinnig spannende Zeit mit ganz vielen besonderen Momenten. Und vor allem mit ganz vielen tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte."

