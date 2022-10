Frank Shorter: Olympia-Gold für den bayerischen Amerikaner

50 Jahre nach dem Erfolg ist Frank Shorter wieder daheim in München - als Marathon-Ehrengast.

München - Als Frank Shorter diesmal um die Ecke biegt, gibt es keine Buh-Rufe, sondern freundlichen Applaus in der Audi-Lounge im VIP-Bereich des Olympiastadions. Am 10. September vor 50 Jahren hatte das noch anders ausgesehen.

Olympisches Missverständnis: Im Olympiastadion ausgebuht

Damals lief Shorter als Führender des olympischen Marathons ins mit 80.000 Zuschauern gefüllte Stadion - und wurde ausgebuht. Vor ihm war nämlich ein 16-Jähriger mit Startnummer 72 Richtung Ziellinie geeilt: Norbert Südhaus aus Wiedenbrück. Seine Startnummer war selbstgemalt, in kurzen Hosen hatte er sich auf die Strecke gemogelt und als vermeintlich Führender feiern lassen - bis ihm ein paar Ordner auf die Schliche kamen und ihn von der Bahn zerrten.

Dann kam Shorter, der Ami mit 70er-Jahre-Schnauzbart. Er wusste, dass er klar vorne lag, dass ihn niemand überholt hatte - und war doch etwas überrascht vom ablehnenden Empfang der Zuschauer bei seinem Triumphlauf zu Gold. Verständlich: Allzu oft wird man nicht Olympiasieger, schon gar nicht in der Geburtsstadt.

Vorbei an der Glyptothek: Shorter bei Olympia 1972. © Sven Simon/imago

Der Mann aus Middletown, New York, ist nämlich qua Geburt ein Bayer. Papa Samuel war nach dem Krieg bei der US Army in der McGraw-Kaserne stationiert. Nun ist Shorter mit Gattin Michelle sozusagen wieder daheim, als Ehrengast des 36. München-Marathons, der am Sonntag durch die Stadt führt. Wie passend, dass ihm die Veranstalter einen Trachtenjanker als Willkommensgeschenk überreichten. "Da wird sich auch meine Frau freuen", sagt er lachend, "jetzt ist klar, was ich in den nächsten Tagen hier tragen werde."

In drei Wochen wird Shorter 75, was man ihm trotz des Grauschopfes nicht ansieht. Als wäre es gestern, erinnert er sich an diese spezielle Zeit im Olympischen Dorf vor einem halben Jahrhundert. Fünf Tage vor seinem Gold-Lauf hatte dort der Terror Einzug gehalten, Shorter war live dabei, vom Balkon aus: "Ich war mit 800m-Sieger David Wottle auf dem Zimmer, aber der war gerade frisch verheiratet, und so habe ich mir meine Matratze geschnappt und auf dem Balkon geschlafen - und da hörte ich in der Nacht die Schüsse ..."

"Ich werde nicht an die Terroristen denken, denn dann gewinnen die!"

Als tags darauf der Helikopter mit den Geiseln und Terroristen vom Olympischen Dorf Richtung Fürstenfeldbruck knatterte, wusste Shorter: "Das ist noch nicht vorbei." Als wenige Tage später sein Wettkampf ansteht, sagt er sich: "Ich werde nicht an die Terroristen denken, denn dann gewinnen die!"

Dass ihn dann kurz vorm Ziel kein Jubel empfing, habe ihn kaum gestört: "Ich wollte nicht als Erster bejubelt werden, sondern als Erster ins Ziel rennen." Vier Jahre später bei den Spielen in Montreal hörte er den Jubel für den Führenden wie schon in München "etwa 48 Sekunden, bevor ich ins Stadion lief". Es gewann Waldemar Cierpinksi, dessen Name 1974 in einem Dokument zum staatlichen Doping-Plan der DDR aufgetaucht war. Heute kann Frank Shorter einen Witz darüber machen: "Somit bin ich also zwei Mal in Folge hinter einem Schummler ins Ziel gelaufen."