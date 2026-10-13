Formel E: Mit diesem Boliden will Opel Porsche jagen

Opel enthüllt in Paris den GSE 27 FE – den Boliden für das Formel-E-Debüt der Rüsselsheimer. Im Cockpit: Rekord-Pilot Mitch Evans, der 16-malige Sieger der Formel-E-Geschichte, und Neuling Theo Pourchaire. Mitte November stehen die Testfahrten in Madrid.

Opel präsentiert den Porsche-Jäger! Auf dem Autosalon von Paris haben die Rüsselsheimer am Montag den Boliden enthüllt, mit dem sie direkt in ihrer ersten Saison in der Formel-E-Weltmeisterschaft um Podiumsplatzierungen und Siege fahren wollen. Schwarz, Silber und Gelb sind die prägenden Farben des Porsche-Jägers namens Opel GSE 27 FE.

Pascal Wehrlein (31) hat in der vergangenen Saison in seinem Porsche-Geschoss die Fahrer-WM gewonnen. Team-Weltmeister wurde Jaguar. Von Jaguar hat Opel mit Mitch Evans (32) den erfolgreichsten Sieg-Piloten der Formel-E-Geschichte verpflichtet. Ein echter Coup von Opel. 16 Siege hat der Neuseeländer bisher ergattert, mehr als jeder andere Formel-E-Pilot. Nun will er im Opel-Cockpit weitere Triumphe hinzufügen. „Ich finde, das finale Design sieht fantastisch aus. Und vor allem: Es sieht schnell aus“, sagt Evans, WM-Dritter 2026.

Er bildet zusammen mit dem Franzosen Theo Pourchaire (23) die Fahrer-Paarung. Pourchaire ist Formel-E-Neuling, ein Supertalent, war zuletzt Testfahrer für das Formel-1-Top-Team von Mercedes.

Sophia Flörsch ergänzt Opels Fahrerdoppel

Opels Fahrerdoppel gilt mithin als hervorragend und wird ergänzt von der Münchnerin Sophia Flörsch (25) als Test- und Entwicklungsfahrerin.

Wie schnell Opel wirklich ist, das wird sich vermutlich schon Mitte November in Madrid zeigen. Dort finden die finalen Testfahrten der Formel E statt – bevor die Saison am 18. Dezember in Jeddah (Saudi-Arabien) starten soll. Hier beoachtet die Formel E gleichwohl die politische Siuation ganz genau, um abzuwägen, ob der Saisonstart dort sicher ist.