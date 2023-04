Fix: RB Leipzig steigt in die Bundesliga auf

Die Fußballerinnen von RB Leipzig sind vorzeitig in die Bundesliga aufgestiegen.

Leipzig

Wenige Stunden vor dem Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg profitierte das Team am Sonntag vom 1:2 des FSV Gütersloh gegen den FC Ingolstadt. Damit ist Leipzig sechs Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr von einem der ersten beiden Tabellenplätze zu verdrängen. RB führt die Tabelle mit 15 Punkten Vorsprung vor Verfolger Nürnberg an. Das drittplatzierte Team aus Andernach hatte keine Lizenz beantragt.

Am Sonntagabend (18.30 Uhr/Sky) spielt Leipzig gegen den Bundesliga-Sechsten aus Freiburg um den Einzug in das Pokalfinale. Auf dem bisherigen Weg hatten die RB-Frauen bereits die Erstligisten Frankfurt und Essen ausgeschaltet.

Sie verzichteten für das Spiel gegen Freiburg auf einen Umzug in die große Arena, weil sie sich in dem 1800 Fans fassenden Stadion auf dem Trainingsgelände bessere Chancen ausrechnen. Dort wird Leipzig in der kommenden Saison dauerhaft spielen. Bisher trug das Team die Heimspiele in Markranstädt aus.